फसाना ए मायूस जिंदगी

मेरी कश्ती के मुसाफिर तुम मत भूलो देख कर आज़ गर्दिश ए हालात आपका दिल कितना मेरा घबराया है

कहना तो था बहुत कुछ मगर देख कर सख्त मिजाज़ तेरा दिल को कितनी बार अभी अभी मैने समझाया है

सितम ये सफर में बढ़ाना फासला तुमसे ये मुमकिन नहीं सिमट कर यादों के कारवां में दर्द भी मैने बढ़ाया है

दर्द मेरा समझा कब आपने जाना कहां बढ़ा के दर्द बेशुमार राह ए वफा मैने आज आपको भी आजमाया है

के दिल करूं मैं क्या कह कर आपसे बात दिल की होकर मायूस वफाओं से चिराग़ ए दिल बुझाया है

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एक घंटा पहले