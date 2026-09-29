अर्ज ए बेचैन ख्वाहिशें

बढ़ा कर अरमां दिल में बार बार रोने से होगा कुछ नहीं सोच के अब अंजाम ए वफा दर्द दिल का हम बढ़ाए हैं

दिया धोखा बिखरती तमन्नाओं ने हमें बार बार सोच कर इरादा तेरा होकर मायूस सामने सच कहने हम आए हैं

हाल ए बदनसीबी मत पूछो तुम मुझसे सुन के वादा ए उल्फत आपका खुदा कसम चिराग ए दिल हम जलाए हैं

सिखा दिया बर्बादियों ने भी हमें घुट घुट जीना आजमा के तुम्हें बार बार हुआ जो दर्द ए वफा वो हम आजमाए है

करना गुजारिश तुमसे कोई आसान नहीं खाकर ठोकरें बार बार राह ए तलब बेचैन तमन्नाओं को भी हम समझाए हैं





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48 minutes ago