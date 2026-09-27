अंजाम ए बेरुखी

है जिद मेरी तुमसे न कभी मैं दिल लगाऊंगा मिटा के अरमां सारे तेरी दुनिया से दूर हो जाऊंगा

तू न हो सकेगा मेरा मैं जानता हूं नाकाम सारे इरादे कर अब मैं ही तेरी नजरों से दूर हो जाऊंगा

मिलना बिछड़ना खेल किस्मत का जान कर मिटा के अरमां सारे तेरी दुनिया से दूर हो जाऊंगा

जीने में क्या रखा है हमें मार दीजिए गुज़रा जमाना याद कर अब तेरी नजर से दूर हो जाऊंगा

अच्छा है आपसे बना कर लहज़ा मैं बात करूं वरना भांप के इरादा तेरा मैं ही दूर हो जाऊंगा





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33 मिनट पहले