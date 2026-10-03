नूतन राव के दोहे_ मन की पीर

नूतन अपना मानकर, कहो न मन की पीर।

दुखती नब्ज़ टटोलकर, मारत है सब तीर।।

_सत्येंद्र पटेल "नूतन राव"

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57 मिनट पहले