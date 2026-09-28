नूतन राव के दोहे_धर्म हो ऐसा

सत्य अहिंसा प्रेम हो, मन में हो सद्भाव ।

नर नारी ही जाति हो, धर्म हो ऐसा राव ।।

-सत्येंद्र पटेल "नूतन राव"

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एक घंटा पहले