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जमघट में तन्हा आदमी

pradeep kumar

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                            जमघट में तन्हा आदमी
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूनी-सूनी सी गलियाँ, शरारतें नहीं पनघट में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मरती संवेदनाएँ, आँख में आँसू नहीं मरघट में।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
साफ़ दिखता है सिकन, माथे की हर सिलवट में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आपाधापी से परेशान, बेचैन नींद की करवट में।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुज़रता है सारा दिन भागदौड़ और खटपट में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वयं को ही तलाशता तन्हा आदमी जमघट में।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दर्पण में निहारता अक्स, चेहरों के जंगल में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शिखर से भी संतुष्ट नहीं, ख्वाहिशों के दंगल में।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रिश्ते भी अब सिमट गए हैं मतलब की चौखट में, अपनापन ढूँढ़ता फिरता मन, रिश्तों की आहट में।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हँसी अधरों पर रहती, पीड़ा छिपी है घूँघट में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भीतर उठते तूफ़ान दबे, मन की गहरी घूटन में।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाहर उजालों का मेला, भीतर गहन अँधेरा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर चेहरा यहाँ मुसाफ़िर, हर इक मन बसेरा है।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसने जीता जग सारा, खुद से वही अकेला है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यूँ कहने को तो दुनिया में रिश्तों का बड़ा रेला है।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कब ठहरेगा मन थोड़ा, कब टूटेगा यह भ्रम-जाल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कब सुनेगा भीतर की आवाज़ , कब करेगा खुद से सवाल?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
- प्रदीप सोनसर्व
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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