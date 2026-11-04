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हर घर दीप जलाना बाकी है

Prabhat Sharma

Prabhat Sharma

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                            अँधेरा धरा पर अभी बाक़ी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर घर दीप जलाना बाक़ी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उजाले ही उजाले हैं चारों ओर मगर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिलों में अंधेरा अभी बाक़ी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिटानी है कालिमा दिलों की हमें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम का दीप जलाना बाक़ी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हटाने हैं सारे वहम के ये जाले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सोए हुओं को जगाना बाक़ी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अँधेरा धरा पर अभी बाकी है….।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बँट गए हैं मज़हब और जातियों में लोग,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इंसान से इंसान को मिलाना बाक़ी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गिराकर ये नफ़रत की सारी दीवारें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अमन का परचम लहराना बाक़ी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अँधेरा धरा पर अभी बाकी है……।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूरज की किरणें तो रोज़ आती हैं यहाँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर ग़रीब की कुटिया अब भी डराती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिटे न जब तक भूख इस जहाँ से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब तक हर सुबह अधूरी नज़र आती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिले मेहनत का मीठा फल हर किसी को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुरझाए चेहरों को हँसाना बाक़ी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अँधेरा धरा पर अभी बाकी है……..।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बातों से कभी बदलाव नहीं आता यहाँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ख़ुद को ही मशाल बनाना बाक़ी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बढ़ें सत्य की राह पर सब के क़दम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धरा को फिर से स्वर्ग बनाना बाक़ी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अँधेरा धरा पर अभी बाकी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर घर दीप जलाना बाकी है ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-प्रभात कुमार “प्रभात “
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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