हाँ, दीवाली आ गई... बस इस बार रोशनी घरों तक नहीं, इंसान के दिलों तक पहुँच जाए।

हाँ, दीवाली आ गई...

मगर इस बार दिल में न जाने कैसी उदासी छा गई।



हाँ, दीवाली आ गई...

बाजार सज गए, घर जगमगा गए, मगर बचपन की वो रौनक न जाने कहाँ खो गई।



हाँ, दीवाली आ गई...

मिट्टी के दीयों की जगह बिजली की लड़ियाँ आ गईं, मगर वो अपनापन कहीं पीछे छूट गया।



हाँ, दीवाली आ गई...

मिठाइयों के डिब्बे बढ़ गए, मगर रिश्तों में मिठास कम हो गई।



हाँ, दीवाली आ गई...

नए कपड़े आ गए, नए सामान आ गए,

मगर पुराने दोस्तों के साथ बिताए पल याद आ गए।



हाँ, दीवाली आ गई...

घर के हर कोने में रोशनी है, मगर माँ की गोद वाली सुकून भरी दुनिया कहीं खो गई।



हाँ, दीवाली आ गई...

पिताजी की उँगली पकड़कर बाजार जाने की वो खुशी आज आँखों में नमी बनकर आ गई।



हाँ, दीवाली आ गई...

बच्चों की हँसी में खुशियाँ हैं, मगर अपने बचपन की शरारतें फिर याद आ गईं।



हाँ, दीवाली आ गई...

जिनके साथ कभी पूरा परिवार बैठकर हँसता था, आज उनकी तस्वीर देखकर आँखें भर आईं।



हाँ, दीवाली आ गई...

किसी के घर में उत्सव है, किसी के दिल में इंतजार है,

किसी के हिस्से में खुशियाँ हैं, तो किसी के हिस्से में अपनों का इंतजार है।



हाँ, दीवाली आ गई...

किसी ने नए रिश्ते बनाए, किसी ने पुराने रिश्ते खो दिए, किसी ने अपनों को पाया, किसी ने अपनों को हमेशा के लिए खो दिया।



हाँ, दीवाली आ गई...

अब तो लोग एक-दूसरे को संदेश भेजकर त्योहार मना लेते हैं, मगर किसी के पास बैठकर उसका दर्द सुनने का वक्त नहीं निकाल पाते।



हाँ, दीवाली आ गई...

इस बार मन करता है कि कोई रूठा हुआ अपना लौट आए, कोई बिछड़ा हुआ फिर गले लग जाए।



हाँ, दीवाली आ गई...

इस बार लक्ष्मी पूजन के साथ थोड़ी इंसानियत भी जगा लें, किसी गरीब के घर में भी खुशियों का एक दीप जला दें।



हाँ, दीवाली आ गई...

इस बार घर के साथ दिल भी साफ कर लें, शिकायतों के साथ कुछ पुरानी कड़वाहटें भी मिटा दें।



हाँ, दीवाली आ गई...



मगर एक सवाल आज भी दिल में रह गया...



क्या हम सचमुच रोशनी का त्योहार मना रहे हैं, या सिर्फ अँधेरे में चमकने का दिखावा कर रहे हैं?



क्योंकि दीये तो हर साल जलते हैं, मगर कुछ दिल हर साल बुझते हैं।



काश! इस दीवाली हर घर में दीप जले, हर चेहरे पर मुस्कान खिले, हर रिश्ते में अपनापन लौट आए और किसी की आँखों में अपनों के बिछड़ने का दर्द न हो।



हाँ, दीवाली आ गई... बस इस बार रोशनी घरों तक नहीं, इंसान के दिलों तक पहुँच जाए।

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एक घंटा पहले