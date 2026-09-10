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"मौन के मध्य"

Pankaj Sharma

Pankaj Sharma

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                            हर उत्तर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उच्चारित होना आवश्यक नहीं होता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ शब्द
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जन्म लेते ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने भीतर विनाश की छाया लिए होते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने कई बार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्षणिक आवेग में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने ही संबंधों की देहरी पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कठोर ध्वनियाँ रख दीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और बाद में पाया—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घाव शब्दों से अधिक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनकी उतावली ने दिए थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब समझता हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रतिक्रिया और उत्तर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक ही वस्तु नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रतिक्रिया प्रायः
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंतर के असंतुलन से जन्मती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जबकि उत्तर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक लंबे मौन के बाद
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धीरे से खुलने वाला द्वार है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी-कभी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रुक जाना ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संवाद का सबसे गहन रूप होता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस विराम में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अहम् की धूल बैठती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और भीतर कहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
करुणा अपनी आँखें खोलती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
संबंध
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तर्क से अधिक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संवेदनाओं के सूक्ष्म तंतुओं पर टिके होते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर मतभेद
                                                                 
                            

                                                                 
                            
युद्ध नहीं होता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे हर मौन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पराजय नहीं होता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब जब भीतर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई तीखा शब्द जन्म लेता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं उसे तुरंत संसार में नहीं भेजता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहले उसे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने ही एकांत में बैठाकर देखता हूँ—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि वह पीड़ा से उपजा है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या समझ से।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और प्रायः
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसी क्षण
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शब्द विलीन हो जाते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
केवल एक शांत उपस्थिति बचती है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो किसी टूटते हुए संबंध को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धीरे से थाम लेती है॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
.
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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