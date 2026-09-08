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"अंतराल का आलोक"

Pankaj Sharma

Pankaj Sharma

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            जब भीतर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्रोध का प्रथम कंपन उठता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं देखता हूँ—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह किसी दूसरे से नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी ही अस्थिर छाया से जन्म लेता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और तब
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सहनशीलता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक मौन नदी की तरह
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे भीतर बहने लगती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अहंकार कभी ऊँची आवाज़ में नहीं आता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह प्रायः
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तर्कों के वस्त्र पहनकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चेतना के द्वार पर खड़ा होता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
किन्तु धैर्य—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह बिना बोले ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसके समस्त शोर को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अर्थहीन कर देता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने पाया है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मनुष्य दूसरों से कम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वयं से अधिक लड़ता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाहर के युद्ध
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भीतर के विखंडन की प्रतिध्वनियाँ हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस दिन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन स्वयं को स्वीकार लेता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस दिन संसार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अचानक कम शत्रुतापूर्ण प्रतीत होता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
टकराव
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विचारों से नहीं जन्मता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह जन्मता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन अदृश्य आघातों से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिन्हें हम वर्षों तक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने भीतर दबाए रखते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और फिर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक क्षण का क्रोध
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समूचे संबंधों को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंधकार में बदल देता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सहनशीलता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पराजय नहीं है;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह भीतर की उस दीर्घ साधना का नाम है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ मन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रतिक्रिया से पहले
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वयं को सुनना सीखता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो स्वयं को सुन लेता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह दूसरों को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्षमा भी कर सकता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितना विचित्र है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मनुष्य संसार को जीतना चाहता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर अपनी ही व्याकुलता पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अधिकार नहीं रख पाता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जबकि समरसता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी विजय-ध्वज में नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपितु उस मौन में छिपी होती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ कोई किसी को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
परास्त नहीं करना चाहता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिखराव
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अचानक नहीं आता;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह पहले
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संवाद की मृत्यु बनकर उतरता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शब्द सूख जाते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और संबंध
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने ही भीतर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रेगिस्तान बनने लगते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तभी सहनशीलता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहली वर्षा की तरह
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मनुष्यता को पुनः भिगोती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब मैं जानता हूँ—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन का संतुलन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाहरी व्यवस्थाओं में नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपितु उस आंतरिक दीप में है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो क्रोध के अंधकार में भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शांत जलता रहता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और शायद
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मनुष्य का सबसे बड़ा साध्य यही है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि वह संसार बदलने से पूर्व
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने भीतर के तूफ़ान को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मौन करना सीख ले।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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