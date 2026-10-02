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किसी अनलिखे कल के लिए

Pankaj Sharma

Pankaj Sharma

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            काल के उस छोर पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ दृष्टि लौट आती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहाँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल नहीं रहता—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
केवल एक मौन होता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं उसी मौन को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अर्थ देने में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितना जीवन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
व्यर्थ कर चुका हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह श्वास—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न भविष्य है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न स्मृति।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह केवल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी उपस्थिति का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निर्विवाद प्रमाण है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर मैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो स्पर्श में है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसे छोड़कर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो केवल संभावना है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसके पीछे क्यों चलूँ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुःख पहले नहीं आता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी कल्पनाओं से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसका आकार गढ़ते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और फिर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी ही निर्मित छाया से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
डरकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उजाले से दूर हो जाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नियति
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उत्तर नहीं देती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह केवल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रश्नों को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और गहरा कर देती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद यही उसका धर्म है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि मनुष्य
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अनिश्चितता के साथ भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीना सीख ले।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ओ मन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू किस निर्णय पर रोता है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसे समय ने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अभी लिखा ही नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसका शोक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किस ग्रंथ में अंकित है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या तेरे अश्रु
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस भविष्य को बदल देंगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसका जन्म भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अभी नहीं हुआ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब जानता हूँ—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अज्ञान
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शत्रु नहीं है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसी की गोद में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विश्वास जन्म लेता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल यदि आएगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने समय पर आएगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर यह क्षण—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अभी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे भीतर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन बनकर धड़क रहा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं इसे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी अनलिखे कल के लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब और
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्थगित नहीं करूँगा।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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