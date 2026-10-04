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तब तक कोई दीवार हमें बाँट नहीं पाएगी।

Pankaj Kumar

Pankaj Kumar

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            मंदिर की घंटी, मस्जिद की अज़ान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुरुद्वारे की वाणी, चर्च की प्रार्थना महान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राहें अलग, विश्वास अलग,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी भारत की पहचान एक।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिंदू हो या मुस्लिम भाई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिख हो या ईसाई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बौद्ध, जैन और पारसी भी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबकी अपनी रीत निराली।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भाषाएँ अलग, वेश अलग,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी दिलों में प्यार एक।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रंग अनेक, रूप अनेक,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी भारत की शान एक।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई पूजा करे मंदिर में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई सजदा करे दरबार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी-अपनी आस्था लेकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबका भारत एक परिवार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जाति-धर्म की दीवारें छोड़ो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नफरत का हर बंधन तोड़ो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी पहचान रहे अपनी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर सम्मान रहे सबका एक।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि भारत सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह करोड़ों दिलों का घर है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यहाँ पूजा के तरीके अलग हो सकते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर हर धड़कन में भारत बसता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब तक एक-दूसरे के त्योहार में खुशी बाँटेंगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब तक एक-दूसरे के दुख में साथ खड़े होंगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब तक कोई दीवार हमें बाँट नहीं पाएगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम अलग-अलग दीपक सही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर रोशनी हमारी एक है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारी पहचान अनेक सही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर सबसे ऊपर—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम इंसान हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और हमारा भारत एक है।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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