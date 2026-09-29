मतलबी विश्वासघाती धोखेबाज

तुमने जो करना था कर दिया,

अब हमारी बारी है।

मतलबी विश्वासघाती धोखेबाज,

इन सबसे दुनिया हारी है।

-चंद्र दत्त शर्मा

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

29 मिनट पहले