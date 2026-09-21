नफरत से भर दी झोली

हमसे ही पूरे मजे लिए और हमसे ही ठिठोली,

परवाह नहीं दिल की,नफरत से भर दी झोली।

-चंद्र दत्त शर्मा

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54 मिनट पहले