मोहब्बत करके मैने देख ली

मोहब्बत करके मैने देख ली,

अब तुम करके देख लो।

कभी हंसना कभी रोना,

यही सब कुछ होता है,

जो बचकर निकल लेता है,

समझो उसने जंग जीत ली।

-चंद्र दत्त शर्मा

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एक घंटा पहले