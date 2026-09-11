कितने फूल सूखे...?

न जाने... कितने फूल सूखे...?

मेरी दैनिक डायरी में।

शायरी लिखता जरूर हूं,

पर अब वो मजा कहां शायरी में?

-चंद्र दत्त शर्मा

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1 hour ago