कैसे गीत लिखूं प्यार के ?

कैसे गीत लिखूं प्यार के ?

कभी सपने नहीं देखे इजहार के।

देखता हूं जब रंग ढंग आज के,

पता नहीं... कब आएंगे दिन बहार के ?

-चंद्र दत्त शर्मा

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

एक घंटा पहले