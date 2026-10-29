दिमाग पर जोर लगाना

दिमाग पर जोर लगाना,

सोच समझ कर...,

किसी को अपना बनाना।

आपत्ति काले परखकर भरोसा करना,

पता ही है सबको...!

बहुत खराब है जमाना।

-चंद्र दत्त शर्मा

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34 minutes ago