डायरी में उकेरे जो शब्द

डायरी में उकेरे जो शब्द मैने,

वो मेरे लिए...,

जिंदगी जीने का सबब बन गए।

देखा जब मैने डायरी को बंद करके,

तो दिन में तारे नजर आ गए।

-चंद्र दत्त शर्मा

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एक घंटा पहले