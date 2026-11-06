अच्छा बनकर मत दिखा बंदे !

अच्छा बनकर मत दिखा बंदे !

लोग बुराई निकाल निकालकर,

परेशान कर देंगे,

और इतना परेशान कर देंगे,

कि तुम थक हारकर,

अपने घर बैठ जाओगे।

-चंद्र दत्त शर्मा

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23 मिनट पहले