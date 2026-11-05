अब बड़ों से अदब के.....

अब बड़ों से अदब के,

कोई तौर तरीके नहीं रहे।

जमाना बदला जरूर है,

पर इतना भी नहींं,

कि शर्मो हया ही ना रहे।

-चंद्र दत्त शर्मा

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1 hour ago