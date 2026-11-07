इसके बाद थोक बाजार से रिटेल बाजार

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P R Yadav

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                            चूड़ियों का अपना अलग ही रंग होता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह चूड़ियां जिसकी कलाई में सज जाती
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसमें चार चांद लगा देती
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चूड़ियों की खनक मन मोह लेती
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुहागिन के हाथ की चूड़ियों की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खनक अलग ही रंग जमा देती
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या आपको पता है इसकी कहानी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बड़ी ही अद्भुत है कैसे यह बनती
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सौ हाथों से निकलकर यह सुहागन की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कलाई तक का सफर तय करती
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहले कांच को भट्टी में पिघलाया जाता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसमें रंग सोडा और रसायन मिलाया जाता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लोहे के लट्ठे में लपेटा जाता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्प्रिंग की तरह जब हो जाता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कटर से काट छल्ले बनाए जाते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह सब कार्य पुरुष करते
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब होता नरम हाथों का कमाल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घरों में पहुंचकर इनको महिलाएं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गर्म गैस पर रखकर जोडी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घिसाई कटाई कर ग्राइंडर व्हील पर इन्हें घुमाते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इनमें नग नक्काशी कटिंग कर सजाते
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह चूड़ियों को गिन गिन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
परख कर पैकिंग करते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यहां तक आते-आते चूड़ियां
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पचास हाथों तक गुजर चुकी होती
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसके बाद थोक बाजार से रिटेल बाजार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ट्रांसपोर्ट कोरियर से ग्राहक तक पहुंचती
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो इस प्रकार हर चूड़ी सौ हाथों
                                                                 
                            

                                                                 
                            
से गुजर कर आप तक पहुंचती
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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