इसके बाद थोक बाजार से रिटेल बाजार

चूड़ियों का अपना अलग ही रंग होता है

यह चूड़ियां जिसकी कलाई में सज जाती

उसमें चार चांद लगा देती

चूड़ियों की खनक मन मोह लेती

सुहागिन के हाथ की चूड़ियों की

खनक अलग ही रंग जमा देती



क्या आपको पता है इसकी कहानी

बड़ी ही अद्भुत है कैसे यह बनती

सौ हाथों से निकलकर यह सुहागन की

कलाई तक का सफर तय करती



पहले कांच को भट्टी में पिघलाया जाता

उसमें रंग सोडा और रसायन मिलाया जाता

लोहे के लट्ठे में लपेटा जाता

स्प्रिंग की तरह जब हो जाता

कटर से काट छल्ले बनाए जाते

यह सब कार्य पुरुष करते



अब होता नरम हाथों का कमाल

घरों में पहुंचकर इनको महिलाएं

गर्म गैस पर रखकर जोडी

घिसाई कटाई कर ग्राइंडर व्हील पर इन्हें घुमाते

इनमें नग नक्काशी कटिंग कर सजाते



यह चूड़ियों को गिन गिन

परख कर पैकिंग करते

यहां तक आते-आते चूड़ियां

पचास हाथों तक गुजर चुकी होती



इसके बाद थोक बाजार से रिटेल बाजार

ट्रांसपोर्ट कोरियर से ग्राहक तक पहुंचती

तो इस प्रकार हर चूड़ी सौ हाथों

से गुजर कर आप तक पहुंचती

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24 मिनट पहले