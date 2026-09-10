कोरो ना त्रासदी

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nutan Kumari

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                            सुनो, सुनाती हूँ मैं सबको
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गौरव गाथा बिहार की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह वह धरती है जहाँ नींव पड़ी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रथम अखंड साम्राज्य की।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्राचीन मगध की गाथाएँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इतिहास यहाँ की गढ़ती हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वीरों से सजी इस माटी में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज्ञान की गंगा बहती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नालंदा के खंडहर को देखो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जलती थी कभी यहाँ ज्ञान की ज्योति,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुर्क आक्रमणकारियों के कारण
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बन गई आज यह राख की ढेरी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ बिंबिसार की नीतियाँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राजगृह की दीवारों पर शोर मचाती हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहीं अजातशत्रु का पराक्रम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पाटलिपुत्र की गलियों में धूम मचाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और चंद्रगुप्त के शौर्य को देखो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसने नंद के दंभ को तोड़ा था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुरु चाणक्य के सान्निध्य में रहकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पूरे भारतवर्ष को जोड़ा था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कलिंग के रक्तपात को देखकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ सम्राट अशोक का मन बदला था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तलवारों की ताकत को छोड़कर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसने दया का मार्ग पकड़ा था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ गंगा की पावन धारा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लाए हरियाली जीवन में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिमालय की गोद से निकलकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नदियाँ खेलें इस माटी के आँगन में।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो बिहार की शान है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गंडक नदी के तट पर स्थित
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह क्षेत्र जैव-विविधता की पहचान है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
महर्षि वाल्मीकि की याद दिलाती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
महान ग्रंथ रामायण के रचयिता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राम के आदर्शों को बतलाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारे राजकीय पुष्प गेंदा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुंदरता और सरलता का प्रतीक है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
औषधीय गुणों से भरपूर यह फूल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आस्था और संस्कृति के समीप है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बुद्ध और महावीर का संदेश
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमें धर्म का मार्ग दिखाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जन्म और जाति से ऊपर उठकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर्म और आचरण को सत्य बताता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दशरथ माँझी का दृढ़ संकल्प
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह सीख हमें दिलाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेहनत अगर सच्ची हो तो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर्वत भी शीश झुकाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ विद्यापति की नचारी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शिव की स्तुति गाते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भक्ति भाव में विवश हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रभु स्वयं उगना बनकर आते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पान, मखाना, आम और लीची
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारी कृषि-संपदा की जान हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कतरनी चावल और चूड़ा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भागलपुर-बाँका की पहचान हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लिट्टी-चोखा, आम का अचार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारे दिलों को लुभाते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और छठ पूजा का ठेकुआ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम सब मिल-बाँटकर खाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
— नूतन झा
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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2 घंटे पहले

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