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बस मन की कठोरता को बनाए रखना है इसमें

Nitin Pal

Nitin Pal

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                            मैंने उस रात सोचा...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि मन को मारा कैसे जाता है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और इस मन के विरुद्ध,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आख़िर काम किया कैसे जाता है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रातों तक सोचती हुई बातों में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन के द्वारा ही विराम दिया जाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब अपने ही भीतर...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस मन के मन की जाँच किया जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन की लालसा के भीतर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यूँ ही मर जाता है आदमी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और बस चलते हुए भी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ कर पाता नहीं है आदमी!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भावनाओं में बहते-बहते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये रास्ते मुश्किल हो पड़े,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे चलते हुए रास्तों में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अचानक बैरिकेड खड़े हो पड़े!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर निश्चित है निकलना इसमें से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस मन की कठोरता को बनाए रखना है इसमें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रास्ते कभी खुद सरल बनते नहीं...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रास्ते तो बनाने ही पड़ेंगे!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहते हुए उस मन में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब अति अस्थिरता नहीं चलेगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्थिरता के उस अडिग बांध को...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब हमें बनाने ही पड़ेंगे!
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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