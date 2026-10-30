काल के गाल में पुरी दुनिया ।

काल से कोई बच ना पाया रे बंदे ।

काल से कोई बच ना पायेगा ,

चकाचौंध की रोशनी में ,

प्रलोभन की चाशनी में डुब के ,

मायाजाल के नगरी में ,

काल के गाल में समा जायेगा ।



काल धरने से पहले अपना सुधर्म निभा ले ,

गाले प्रेम का गीत ,

मानवता का धर्म निभा ले ,

प्रेम से जुड़े प्रित हरि ,

मन जुडे मित ,

कण -कण में विराजे हरि ,

तृण -तृण से कर ले मित ,

संचित धन सब धरा रह जायेगा धरा में ,

अमर हो जायेगा तेरा कृत्य ।



काल से कोई न बच पाया रे बंदे ,

काल से ना कोई बच पाएगा ,

किस्मत के लकीरों से मायाजाल की नगरी में लगा लो रेस ,

किसी को मिलेगा अमन ,

किसी का खिलेगा चमन,

किसी की नसीब बंजर जमीन में सपनों का गुल उगायेगा ।



ये अंहकारों के सौदागर

मत कर तुम गुमान इतना

मिट्टी में पनपी तिनका है मिट्टी का ,

मन की चंचल से कनक कंचन की कवच मत बना ,

ये कनक की हृदय है मिट्टी में ।



हम भी यहां फकीर ,

तुम भी यहां फकीर ,

हम फकीरों का यहां क्या अफसाना ,

किराए की कुटिया में अंहकार की दिये क्यों जलाना ,

संचय धन से इस मिट्टी का क्या रे पगला ,

किसी की हाथों में खुदा ने खिंची नहीं ऐसी लकीर ,

संचय धन जीत कर ले जाए स्वर्ग धीर । ॥





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38 मिनट पहले