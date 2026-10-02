बदला कुछ इस तरह हमें

"बदला कुछ इस तरह हमें

की खुद अपने इंद्रधनुष का एक रंग ना बदले,

जनाब और हमारा पूरा गुलदस्ता ही बदल डाला।"

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

एक घंटा पहले