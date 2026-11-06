आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   🔱 अरे! सनातन को समझोगे क्या?
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

सनातन की इस पावन धारा को, जीवित रखेंगे व्यवहारों से!

Neha joshi

Neha joshi

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            नन्हे दीपों की पंक्तियों ने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंधकार को हराया था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राम के स्वागत में जन-जन ने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दीपोत्सव मनाया था!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब बताओ, इसमें विरोध कहाँ है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किस बात का विवाद है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक ओर लक्ष्मी का प्राकट्य,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूजी ओर राम का आगमन है!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक ही तिथि में दो पावन प्रसंग,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यही तो संस्कृति का संगम है!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब अगला प्रश्न उठाते हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गणपति का पूजन क्यों होता है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लक्ष्मी के संग गणेश विराजें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसका क्या कारण होता है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो सुनो!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धन चाहिए तो लक्ष्मी पूजो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बुद्धि चाहिए तो गणेश,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धन के संग यदि बुद्धि न हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो धन भी बन सकता है क्लेश!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धन से महल तो बन सकता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर घर में सुख नहीं आता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बुद्धि बिना अर्जित वैभव भी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सही दिशा नहीं पाता!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यही है हमारी पूजा का संदेश,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समृद्धि के संग सद्बुद्धि विशेष!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम प्रश्न उठाओ, प्रश्न करो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रश्नों से हमें परहेज नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर आधा सच लेकर शोर मचाना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह कोई ज्ञान का अंदाज नहीं!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शास्त्र पढ़ो, इतिहास पढ़ो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
परंपराओं का सम्मान करो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो समझ न आए, उसे समझो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर चाहे जितना सवाल करो!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम दीप जलाएँगे हर आँगन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम राम का गुणगान करेंगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम लक्ष्मी का वंदन करके,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गणपति का सम्मान करेंगे!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सनातन कोई ट्रेंड नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो कल आया, कल चला जाएगा!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह कोई हैशटैग नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो मौसम के संग बदल जाएगा!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह ऋषियों की ऋचा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह वेदों का सम्मान है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह राम की मर्यादा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह गीता का ज्ञान है!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह मिट्टी की महक भी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह संस्कृति की पहचान है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह भारत की आत्मा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह युगों-युगों का अभिमान है!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और अंत में बस इतना कहना है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दीप बुझाने वालों सुन लो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम उजियारे के पुजारी हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नफरत नहीं, संस्कार लिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम भारत माँ के अनुयायी हैं!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
**दीप जलेगा, राम कहेंगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लक्ष्मी का सम्मान करेंगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बुद्धि-विवेक के देव गणेश का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिलकर हम गुणगान करेंगे!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न झुकेंगे अपने संस्कारों से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न हटेंगे अपने विचारों से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सनातन की इस पावन धारा को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवित रखेंगे व्यवहारों से!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
एक घंटा पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree