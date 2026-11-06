सनातन की इस पावन धारा को, जीवित रखेंगे व्यवहारों से!

नन्हे दीपों की पंक्तियों ने,

अंधकार को हराया था,

राम के स्वागत में जन-जन ने,

दीपोत्सव मनाया था!

अब बताओ, इसमें विरोध कहाँ है?

किस बात का विवाद है?

एक ओर लक्ष्मी का प्राकट्य,

दूजी ओर राम का आगमन है!

एक ही तिथि में दो पावन प्रसंग,

यही तो संस्कृति का संगम है!

अब अगला प्रश्न उठाते हो,

गणपति का पूजन क्यों होता है?

लक्ष्मी के संग गणेश विराजें,

इसका क्या कारण होता है?

तो सुनो!

धन चाहिए तो लक्ष्मी पूजो,

बुद्धि चाहिए तो गणेश,

धन के संग यदि बुद्धि न हो,

तो धन भी बन सकता है क्लेश!

धन से महल तो बन सकता है,

पर घर में सुख नहीं आता,

बुद्धि बिना अर्जित वैभव भी,

सही दिशा नहीं पाता!

यही है हमारी पूजा का संदेश,

समृद्धि के संग सद्बुद्धि विशेष!

तुम प्रश्न उठाओ, प्रश्न करो,

प्रश्नों से हमें परहेज नहीं,

पर आधा सच लेकर शोर मचाना,

यह कोई ज्ञान का अंदाज नहीं!

शास्त्र पढ़ो, इतिहास पढ़ो,

परंपराओं का सम्मान करो,

जो समझ न आए, उसे समझो,

फिर चाहे जितना सवाल करो!

हम दीप जलाएँगे हर आँगन,

हम राम का गुणगान करेंगे,

हम लक्ष्मी का वंदन करके,

गणपति का सम्मान करेंगे!

क्योंकि—

सनातन कोई ट्रेंड नहीं,

जो कल आया, कल चला जाएगा!

यह कोई हैशटैग नहीं,

जो मौसम के संग बदल जाएगा!

यह ऋषियों की ऋचा है,

यह वेदों का सम्मान है,

यह राम की मर्यादा है,

यह गीता का ज्ञान है!

यह मिट्टी की महक भी है,

यह संस्कृति की पहचान है,

यह भारत की आत्मा है,

यह युगों-युगों का अभिमान है!

और अंत में बस इतना कहना है—

दीप बुझाने वालों सुन लो,

हम उजियारे के पुजारी हैं,

नफरत नहीं, संस्कार लिए,

हम भारत माँ के अनुयायी हैं!

**दीप जलेगा, राम कहेंगे,

लक्ष्मी का सम्मान करेंगे,

बुद्धि-विवेक के देव गणेश का,

मिलकर हम गुणगान करेंगे!

न झुकेंगे अपने संस्कारों से,

न हटेंगे अपने विचारों से,

सनातन की इस पावन धारा को,

जीवित रखेंगे व्यवहारों से!







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एक घंटा पहले