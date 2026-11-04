उड़ता वही है जिसका लॉन्चिंग पैड आबाद होता है।

ये जो सड़क दर सड़क नग्नता का उन्माद होता है।

इसकी जड़ मे अराजकता का महीन खाद होता है।

चोर डकैत मिल बाँटकर खाते रहे इस व्यवस्था को,

ख़ाइन पर इनायत मे ही आइन का सलाद होता है।

पहले चुनाव लगे,फिर चुना लगा,अब फ़िर है चुनाव,

हमे या तो चुना याद है या फ़िर चुनाव याद होता है।

उसने सिर्फ वोटर नही काटे , नाफ़ पर तीर मारा है ,

जो वो कांट रहा है वही तो हमारी बुनियाद होता है।

न सैटेलाइट लॉन्च हुआ , न ही पार्टी हो पाई कभी,

उड़ता वही है जिसका लॉन्चिंग पैड आबाद होता है।

-जयंत दिक्षित

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एक घंटा पहले