बाजदफ़ा इन्सान हालाते-हयात क़बूल करके यही कहता है

बाजदफ़ा इन्सान हालाते-हयात क़बूल करके यही कहता है

कि येह ज़िंदगी है दोस्त और इस ज़िंदगी में ये सब चलता है

-एन. आर. कस्वाँ

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57 मिनट पहले