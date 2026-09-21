यादों की वफ़ादारी

हबीब मिरे तिरी बेवफ़ाई और मक्कारी याद आती है

तू आए न आए तेरी यादों की वफ़ादारी याद आती है

-एन. आर. कस्वाँ

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