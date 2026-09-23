तंदुरूस्ती

उस शख्स को कभी मत भूलिए जो आपकी तंदुरुस्ती का मुहाफ़िज़ और पासबान है,

कोई और नहीं इन्सान खुद अपनी ज़हनी और जिस्मानी सेहत का और निगहबान है!

-एन. आर. कस्वाँ

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एक घंटा पहले