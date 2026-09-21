इन्सान अपने काम में इस क़दर खो जाए

इन्सान अपने काम में इस क़दर खो जाए

कि भाग्य और मुक़द्दर गैर ज़रूरी हो जाए

-एन. आर. कस्वाँ

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एक घंटा पहले