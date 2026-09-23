ख़ुश्बू ए किरदार

ख़ुश्बू इस क़दर उसके किरदार में आती है

कि महक हर अतर की फीकी पड़ जाती है

-एन. आर. कस्वाँ

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

53 मिनट पहले