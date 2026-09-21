कसम निभाई

हमने जो कसम खाई वोह निभाई भी

हिज़्र-ए-यार में हमने सही तन्हाई भी!



रहे जिसके मुंतज़िर हम उम्र-ए-तमाम

वो ना आई थी और न कभी आई भी!

-एन. आर. कस्वाँ

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