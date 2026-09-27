जगमगाहट

तन्हा है महताब, आफताब तन्हा है

रोज-ओ-शब दोनों ने रोशन कर रखा है!

जगमगाहट किरदारों की है जग में

बे-सबब बेमकसद भीड़ में क्या रखा है!

-एन. आर. कस्वाँ

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33 minutes ago