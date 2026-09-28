गुलख़न-ए-मशक़्क़त

गुलख़न ए मशक़्क़त में अगर कोई खुदको झोंक सकता है

उसके सपनों को साकार होने से भला कौन रोक सकता है

-एन. आर. कस्वाँ



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एक घंटा पहले