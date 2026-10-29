भरोसा

वक़्त बदलने पर भी अडिग रहने वालों पर करें!

चिकनी -चुपड़ी बातों के चक्कर में ना आयें

बेशक कड़वी हो यक़ीं सच कहने वालों पर करें!



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एक घंटा पहले