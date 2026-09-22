अनदेखा अनसुना करना

मानाके हमारी आंखें देखने और कान सुनने के ही काम आते हैं

बाजदफ़ा येह अनदेखा और अनसुना करने के भी काम आते हैं

-एन. आर. कस्वाँ

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एक घंटा पहले