खुदको इस क़दर अलहदा और मुख़्तलिफ़ रखो ज़माने से

खुदको इस क़दर अलहदा और मुख़्तलिफ़ रखो ज़माने से

के रहे सुकूने-क़ल्ब आपका बेअसर किसीके आने-जाने से

-एन. आर. कस्वाँ

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एक घंटा पहले