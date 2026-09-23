आपकी दौड़

आप ही को चलना और आप ही को दौड़ना है

ज़िन्दगी की दौड़ को भरोसे किसके छोड़ना है!

-एन. आर. कस्वाँ

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एक घंटा पहले