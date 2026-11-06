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उसने अपना सारा दुःख है बिसराया।।

Nanna kavi

Nanna kavi

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            मिटटी के बनाकर खिलौने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तूने संसार है बनाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नये नये रंगों से सजाकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह संसार है सजाया।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी को बनाया राधा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी को श्याम है बनाया ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ओ मालिक तेरी महिमा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई भीआज तक न जान पाया।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर एक खिलौने को उसका रोल है बताया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी को बेटा तो किसी को मां है बनाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस दुनिया के रंगमंच पर तूने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर किरदार है बनाया।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
डोर पकड़ी है खुद के हाथों में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुद की मर्जी से है नचाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ओ मालिक तेरी महिमा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई भी आज तक न जान पाया।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मोह माया का बुना है ताना बाना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई इससे है बच न पाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो भी फंसा इस भंवर में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मर कर भी छूट न पाया।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन भर तूने अपने इशारों पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर किरदार है नचाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी हंसना तो कभी रोना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तूने हर रंग है मिलाया।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी थी पानें की खुशी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो था कभी खोने का ग़म।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर एक ने तेरे दर पर शीश है झुकाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न जाने तूने कैसा संसार है बनाया।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिटटी के बनाकर खिलौने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तूने संसार है बनाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नये नये रंगों से सजाकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह संसार है सजाया।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रिश्ते बनाए तूने अनेकों,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर एक रिश्ता अनमोल बनाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मां बेटे का रिश्ता खूब बनाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस रिश्ते में तूने मीठा बड़ा मिलाया।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब जब भी रोया जग में बेटा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मां ने सीने से उसे लगाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पाकर मां का आंचल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसने अपना सारा दुःख है बिसराया।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर रिश्ते नातों में तूने ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मतलब का रंग है मिलाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक ही था वो रिश्ता जग में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस पर तेरा रंग नहीं है चढ़ पाया ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर रिश्ते नाते है झूठे जग में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सच्चा मां बेटे का रिश्ता बनाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पाकर मां का आंचल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसने अपना सारा दुःख है बिसराया।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-राहुल भारद्वाज
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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