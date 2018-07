{"_id":"5b51d28a4f1c1b466d8b5e6f","slug":"namrata-sharma-galatfahmiya","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0917\u0932\u0924\u092b\u0939\u092e\u093f\u092f\u093e\u0902...","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Galatfahmi ek asa shabd hai, jiski shurat bhi galat aur parinam bhi galatGalatfahmiyo ki na koi seema hai, na rekha hai,Ache se ache rishte ko maine khokhla hote dekha haiYe ek asi DEEMAK hai, jo rishton ko kha jaati hai,Kuch na milta kisi ko, bus haath lagti barbaadi haiRishta chahe PATI-PATNI ka ho ya BHAI-BAHAN k pyaar ka,Es galatfahmi k rog se bus ban jaata hai takrar kaGar lage kabhi kisi se, vishwaas kho raha hai,Samajh lena k shayad galatfahmi ka aagaz ho raha hai.Mat hone dena es LAWZ ko apne upar haawi,Tumhare paas hi to hai es marz ki dawa bhiJab tak na pata ho sachchai ki wo baaten,Kisi aur k kahne par galatfahmiyo ko na jagah de.En galatfahmiyo se samajhne walo ka kuch nahi jayega,Par shayad koi sachchaa insaan inka shikar ho jayega.Kuch din ki zindgi hai hans lo muskuralo,Kal kisne dekha hai sab ko gale laga lo,Sab yahi rah jayega jitna bhi tum kama lo,Bus yaaden rah jayengi enhe pyaar se saja loGalatfahmi k KIDE ko apne dimag main na aane dena,Choti Moti baton ko bus yuhi jaane denaRahna un logo se dur jo galatfahmiya paida karwaate hain,Ek dusre mai nafrat paida karwakar,khud piche khade muskurate haiEs shabd k bhawar main a tum na kabhi ulazna,Rishte tumhare khud k hai, enhe khud hi samajhnaSachche rishte kabhi banane se nahi bante,Ye to bus dil se jude hote hai,bus dil hi unhe samajhte