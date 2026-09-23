शीर्षक - प्रेरणा

प्रेरणा हम सब एक-दूसरे देते हैं।
हम क्या अपने साथ भी निभाते हैं।
हम सब प्रेरणा का सहयोग करते हैं।
सच हम अपने आप में कहां सोचते हैं।
नीरज शब्दों में हम प्रेरणा लिखते हैंं।
तेरे मेरे सपने मन भाव प्रेरणा होते हैं।
सही और अच्छी बातें प्रेरणा होती हैं।
प्रेम प्यार चाहत त्याग बलिदान होते हैं।
यादें और गुज़रे लम्हें भी प्रेरणा बनते हैं।
आज और पल कल हम प्रेरणा रखते हैं।
हम सब जीवन के गुजरें पल सोचते हैं।
प्रेरणा ही हम सब को सही दिशा देती हैं।
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15 मिनट पहले
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