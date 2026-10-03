सपनों को आँखों में रखकर

जीवन में चाहे कितने भी

उतार-चढ़ाव आएँ,

कितनी ही कठिन राहों से

हमें गुजरना पड़े।



मुश्किलें चाहे कितनी हों,

हौसले कम नहीं होने चाहिए,

अँधेरों के बीच भी मन में

उम्मीद के दीप जलने चाहिए।



समय चाहे कितना भी बदल जाए,

हालात चाहे जैसे भी हों,

हमें अपने सपनों पर

विश्वास बनाए रखना चाहिए।



कभी राहों में काँटे मिलेंगे,

कभी फूलों की बरसात होगी,

कभी लगेगा मंज़िल दूर है,

फिर भी कदमों में रफ्तार होगी।



मुश्किलों से घबराकर

कभी पीछे नहीं हटना है,

गिरकर फिर उठना है,

और लगातार आगे बढ़ना है।



सपनों को आँखों में रखकर

मेहनत करते जाना है,

चाहे राह कठिन हो कितनी,

हौसला नहीं गँवाना है।



एक दिन मेहनत रंग लाएगी,

हर सपना साकार होगा,

जो आज कठिन लग रहा है,

कल वही आसान होगा।



बस मन में विश्वास रखना,

और कर्म करते जाना है,

जीवन की इस लंबी राह में

उम्मीद का दीप जलाना है।

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एक घंटा पहले