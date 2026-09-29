जीवन पथ पर बढ़ते रहो।

जीवन पथ पर बढ़ते रहो

प्रेरणादायक कविता



जीवन पथ पर बढ़ते रहो,

साहस को अपना मित्र बनाओ।

सत्य और सदाचार की ज्योति से,

हर अंधकार को दूर भगाओ।



परिश्रम की पावन गंगा में,

अपने सपनों को नित्य बहाओ।

संघर्षों से मत घबराना,

दृढ़ संकल्प का दीप जलाओ।



विनम्रता को आभूषण बनाकर,

मानवता का मान बढ़ाओ।

ज्ञान और विवेक के बल पर,

सफलता का शिखर पाओ।



कर्तव्य-पथ पर अडिग रहकर,

राष्ट्र का गौरव बढ़ाओ।

प्रेम, दया और करुणा से,

जग में अपनी पहचान बनाओ।



समय अमूल्य निधि है,

इसका सदुपयोग करते जाओ।

उज्ज्वल भविष्य की ओर निरंतर,

कदम बढ़ाते जाओ।





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29 मिनट पहले