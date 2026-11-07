मन के विपरीत सब कुछ होय

मन के विपरीत सब कुछ होय,

मृत्यु भी ना मन से होय।

मन का सारा खेल है,

श्राप मन का आज भी,

अभेद है—

अभेद है।"

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1 hour ago