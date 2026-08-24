वी आर जेन जी

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पलटकर एक बार इतिहास पढ़ो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुलामी पढ़ो... आज़ादी पढ़ो..
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देश का रक्त बलिदान पढ़ो...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारी इस पहचान के पीछे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी ने सर्वस्व लुटाया था
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फाँसी के फंदे चूमे थे...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना लहू बहाया था...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम नई सदी में जन्मे हो..
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मात्र एक परिचय मिला है..
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अभी तो तुमने चलना सीखा है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भला देश को अब तक क्या दिया है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो तुम्हारी ख़ातिर रातें जगते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम सुकून की नींदें सोते हो...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनसे किस अधिकार से कहते,तुम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
'सेना' तुम हमारे टैक्स पर पलते हो?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अमर शहीदों के बलिदानों से मिली
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम विरासत में पाई सांसे हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम कोई पदक, खिताब नहीं..
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मात्र नई सदी का एक परिचय हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
परिचय को पहचान बनाना हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो तिरंगे के मान को बढ़ाना होगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देश तुम पर बलिहारी हो....
                                                                 
                            

                                                                 
                            
Gen Z ख़ुद को ऐसा बनाना होगा!!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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