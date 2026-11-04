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Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Rudan Aur Prem ( Part-2)
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कुछ वर्षों तक माँ किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त नहीं हुईं

Mednikant Jha

Mednikant Jha

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            माँ के अप्रतिम प्रेम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और संस्कारों से सुसज्जित,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समय के साथ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह शिशु अब प्रौढ़ हुआ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
समय का चक्र अनवरत
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी गति से गतिशील रहा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर एक दिन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पिता का निधन हुआ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और माँ टूट गई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ के जीवन में औषधियों का प्रवेश हुआ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ वर्षों तक माँ किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त नहीं हुईं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किन्तु औषधियाँ निरंतर उनके साथ रहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर जब वे वृद्धावस्था की ओर अग्रसर हुईं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो एक दिन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक गंभीर बीमारी ने उन्हें जकड़ लिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक पुत्र के जीवन का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबसे दुखद क्षण!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ की असीम पीड़ा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
व्यथित पुत्र,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ को इस अवस्था में देखकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पुत्र का रुदन।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ का इलाज शुरू हुआ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर क्या यह पर्याप्त था?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या माँ के मानसिक दुःख को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनकी शारीरिक पीड़ा को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पुत्र दूर कर सकता था?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या माँ के साथ रहने के लिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वयं उनकी सेवा करने के लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसके पास समय था?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पुत्र की और भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिम्मेदारियाँ थीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नौकरी थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
परिवार था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ के प्रेम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संस्कारों, चेतना और संवेदनाओं से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पोषित वह प्रौढ़ शिशु,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन के इस कटु सत्य से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब अनुभव कर रहा था
                                                                 
                            

                                                                 
                            
असीम पीड़ा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और कर रहा था रुदन।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर यह
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कैसा रुदन?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम में रुदन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और रुदन में प्रेम!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-मेदनी कांत झा “राजस्वरूप"*
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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