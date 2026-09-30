सुबह से कहो

सुबह से कहो आज थोड़ी रात ले आए

सो गई खामोशी जो कहो कोई उससे बात ले आए

छूट गया जो कहो सफ़र से वो साथ ले आए

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एक घंटा पहले