जला दो चिराग सारे

जला दो चिराग सारे होने दो अगर तेज धूप है

दिखा दो तर बतर किनारे जो कहे समंदर साहिल को पानी से गुरेज़ है

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एक घंटा पहले